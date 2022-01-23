Следователи рассказали подробности смертельного отравления семьи в Подмосковье

Стали известны продукты, от употребления которых могла умереть семья в подмосковном Обухово. В настоящее время следствие считает основной причиной отравления пирожки, пишут «Известия».

Стали известны продукты, от употребления которых могла умереть семья в подмосковном Обухово. В настоящее время следствие считает основной причиной отравления пирожки, пишут «Известия».

Члены семьи съели шесть пирожков, которые купили в небольшом магазине возле дома. В квартире также нашли копченую рыбу, которой могли отравиться домочадцы.

Также на кухне обнаружили щи, картошку, мороженое и колу, но эти продукты пока подозрений у следователей не вызвали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, по данным следствия, 22 января погибших в квартире на улице Ленина обнаружил родственник. Медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения, а также госпитализировали девятилетнего ребенка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.