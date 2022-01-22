Семейная пара умерла от пищевого отравления в Подмосковье
Мужчина и женщина получили смертельное отравление в поселке Обухово Московской области. Тела были найдены в квартире в субботу, 22 января, пишут «Известия».
Мужчина и женщина получили смертельное отравление в поселке Обухово Московской области. Тела были найдены в квартире в субботу, 22 января, пишут
В помещении также был девятилетний ребенок, он выжил. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Предварительной причиной смерти мужчины и женщины Следственный комитет назвал пищевое отравление. Дом был газифицирован, однако повреждения или утечка газового оборудования зафиксированы не были.
Выясняются причины и обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают следователи.