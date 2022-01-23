В убийстве семьи под Омском подозревают друга выжившей девочки

К убийству семьи под Омском может быть причастен молодой человек выжившей 14-летней девочки. Об этом пишут «Известия».

К убийству семьи под Омском может быть причастен молодой человек выжившей 14-летней девочки. Об этом пишут «Известия».

По версии следователей, юноша решил отомстить, потому что мать не разрешала дочери с ним встречаться.

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Напомним, тела мужчины, женщины и их 10-летней дочери-инвалида были найдены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области. Неизвестный проник в дом и нанес всем троим множественные удары ножом. При этом 14-летняя девочка и ее шестилетний брат смогли спастись и убежали к соседям.

Также появилось фото предполагаемого преступника. По словам выживших детей, дом был открыт. Около 1:20 туда зашел неизвестный мужчина с бородой, одетый в черную одежду, и с ножом в руке и набросился на членов семьи.