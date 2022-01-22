Стали известны подробности убийства пары с ребенком под Омском

Стали известны личности мужчины, женщины и 10-летней девочки, которых зарезали в Омской области.

Стали известны личности мужчины, женщины и 10-летней девочки, которых зарезали в Омской области.

По данным РЕН ТВ , погибший ребенок — 10-летняя Ольга И., инвалид с детства. Мужчина — 38-летний рабочий Роман Б. Женщина — 35-летняя Светлана Б.

Дети, которым удалось спастись от убийцы, — 14-летняя девочка и ее 6-летний брат. В момент нападения они убежали из дома к соседям.

Напомним, тела троих погибших нашли утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района. На телах были ножевые ранения. По предварительной информации, семью убил неизвестный с ножом. Убийцу разыскивают. Его мотивы пока неизвестны.

Возбуждено уголовное дело.