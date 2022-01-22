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Эксперты спрогнозировали уверенный рост цен на рязанское жилье в 2022 году
В наступившем году нет ощутимых перспектив для снижения цен на жилье в Рязани и области. Такое мнение высказали эксперты по недвижимости, опрошенные РЗН. инфо.

В наступившем году нет ощутимых перспектив для снижения цен на жилье в Рязани и области. Такое мнение высказали эксперты по недвижимости, опрошенные РЗН. инфо.

Эти прогнозы в частности основываются на сохранении высокого уровня спроса, который сложился благодаря продолжению действия программы льготной ипотеки. Она позволяет приобрести жилье на первичном рынке, взяв кредит под 5,5%-6,5% годовых. Такие условия сохранятся, как минимум, до 1 июля 2022 года.

Не стоит сбрасывать со счетов такие факторы, как рост стоимости стройматериалов и продажу новостроек по новой схеме. При высокой активности покупателей объемы предложения на первичном рынке снижаются, с другой стороны, продавцы «вторички» вряд ли готовы уменьшать цены на недвижимость при устойчивом удорожании первичного жилья.

Подробнее о том, насколько могут вырасти цены на рязанскую недвижимость в 2022 году, читайте в разделе «Публикации».