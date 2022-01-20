В сети появилось видео задержания сотрудников дирекции благоустройства Рязани

По данным правоохранителей, 64-летний чиновник через двух посредников получил 200 тысяч рублей.

В сети появилось видео задержания сотрудника дирекции благоустройства города. Его, а также двух коллег подозревают в коррупционных преступлениях, пишет сайт регионального УМВД.

По предварительным данным, 64-летний чиновник (по информации СУ С. К. России , это заместитель директора учреждения) при посредничестве 35-летнего и 38-летнего сотрудников организаций получил от 42-летнего представителя столичной фирмы-подрядчика 200 тысяч рублей взятки. За это он должен был подписать документы о стоимости работ, а также акт о приемке по ремонту участка дороги на одной из улиц Рязани. Работы должны были произвести по муниципальному контракту стоимостью 10 миллионов рублей.

Правоохранители провели обыски в местах жительства и работы фигурантов, а также в их машинах. Специалисты нашли и изъяли деньги, предметы и подтверждающие документы.

Следователи завели уголовные дела по получении вятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (пункт «б» часть 3 статьи 291.1 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (пункт «б» часть 4 статьи 291 УК РФ).

Позже стало известно имя чиновника, которого задержали.