В сети появилось видео задержания сотрудников дирекции благоустройства Рязани

В сети появилось видео задержания сотрудника дирекции благоустройства города. Его, а также двух коллег подозревают в коррупционных преступлениях, пишет сайт регионального УМВД.
По предварительным данным, 64-летний чиновник (по информации СУ
Правоохранители провели обыски в местах жительства и работы фигурантов, а также в их машинах. Специалисты нашли и изъяли деньги, предметы и подтверждающие документы.
Следователи завели уголовные дела по получении вятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (пункт «б» часть 3 статьи 291.1 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (пункт «б» часть 4 статьи 291 УК РФ).
Позже стало известно имя чиновника, которого задержали.