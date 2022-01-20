В Санкт-Петербурге коммунальщики пытались убрать снег с помощью чугунного утюга

Сотрудники управляющей компании привязали утюг к веревке и пытались им сбить снег.

В Санкт-Петербурге коммунальщики пытались убрать снег с оконного козырька с помощью чугунного утюга. Кадры в четверг, 20 января, опубликовали в соцсетях.

Как пишет telegram-канал « Mash на Мойке », нестандартный способ чистки снега засняли жильцы дома на улице Камской. Там сотрудники управляющей компании привязали утюг к веревке и пытались им сбить снег.

Жильцы, обеспокоенные тем, что могут остаться без стекол, позвонили в управляющую компанию. Там их заверили, что коммунальщики таким способом якобы пытаются сбить лед с козырьков.

Ранее в Рязани жители улицы Введенской скинулись и наняли трактор, чтобы очистить дорогу от снега, за которой никто не следил с начала зимы.