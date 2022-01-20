В Санкт-Петербурге коммунальщики пытались убрать снег с помощью чугунного утюга
Сотрудники управляющей компании привязали утюг к веревке и пытались им сбить снег.
В Санкт-Петербурге коммунальщики пытались убрать снег с оконного козырька с помощью чугунного утюга. Кадры в четверг, 20 января, опубликовали в соцсетях.
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Жильцы, обеспокоенные тем, что могут остаться без стекол, позвонили в управляющую компанию. Там их заверили, что коммунальщики таким способом якобы пытаются сбить лед с козырьков.
Ранее в Рязани жители улицы Введенской скинулись и наняли трактор, чтобы очистить дорогу от снега, за которой никто не следил с начала зимы.