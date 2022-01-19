Рязанцы скинулись и наняли трактор, чтобы очистить дорогу в центре города

Речь идет об улице Введенской вблизи дома № 135. По словам автора видео, за всю зиму дорогу никто не чистил: ни управление благоустройства, ни подрядчик.

Рязанцы наняли трактор, чтобы очистить от снега дорогу в центре города. Видеообращение к рязанскому мэру Елене Сорокиной записал местный житель.

Речь идет об улице Введенской вблизи дома № 135. По словам автора видео, за всю зиму дорогу никто не чистил: ни управление благоустройства, ни подрядчик.

«Когда мы увидели в инстаграме фотографию нашего мэра, как она в свой день рождения с лопатой идет и убирает город, мы поняли, что не можем оставаться в стороне. Когда мы увидели в очередной раз нашу прекрасную дорогу на улице Введенской, 135, мы поняли, что мы больше не можем ездить по ней и парковаться. Поэтому мы с соседями собрали денег, наняли трактор и потихоньку убираем проезжую часть», — сказал рязанец.