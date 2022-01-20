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В Рязанском районе осудили мужчину, зарезавшего знакомого
Ранее присяжные признали его виновным.

В Рязанском районе осудили мужчину, зарезавшего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрели в четверг, 20 января. Ранее было установлено, что 1 апреля 2020 года пьяный житель поселка Учхоз Стенькино ударил знакомого ножом в шею. Мужчина погиб.

Обвиняемый не признал свою вину.

Ранее присяжные признали посельчанина виновным.

Рязанский райсуд приговорил мужчину к 13 годам в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.