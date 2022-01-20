В Рязанском районе осудили мужчину, зарезавшего знакомого
Ранее присяжные признали его виновным.
В Рязанском районе осудили мужчину, зарезавшего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Уголовное дело рассмотрели в четверг, 20 января. Ранее было установлено, что 1 апреля 2020 года пьяный житель поселка Учхоз Стенькино ударил знакомого ножом в шею. Мужчина погиб.
Обвиняемый не признал свою вину.
Ранее присяжные признали посельчанина виновным.
Рязанский райсуд приговорил мужчину к 13 годам в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.