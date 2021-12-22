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Присяжные признали рязанца виновным в убийстве близкого друга
Вопрос о мере наказания виновному будет разрешен судом в приговоре.

Коллегия присяжных признала жителя Рязанского района виновным в убийстве. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Преступление произошло ночью 1 апреля 2020 года в одном из домов поселка учхоза Стенькино. Мужчины выпивали и поссорились. Подсудимый ударил потерпевшего ножом в шею, повредив яремную вену. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Согласно единодушному решению присяжных заседателей, подсудимый не заслуживает снисхождения за преступление.

Вопрос о мере наказания вынесет решит суд.