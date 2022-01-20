Управляющие компании-нарушители считают, что справляются со своими обязанностями по уборке дворов

Журналист РЗН. инфо обратился к руководителям и специалистам компаний-нарушителей с просьбой прокомментировать, насколько они согласны с оценкой, которую им дала жилинспекция и что изменится в их работе.

18 января инспектор отчитался областному правительству, что они нашли несколько сотен нарушений в работе управляющих компаний. В основном в уборке снега, наледи и сосулек. 45 компаний пообещали оштрафовать больше чем на 11 миллионов рублей. Также начальник региональной госжилинспекции Геннадий Шмидт заявил, что его юристы изучают, как лишать управляющие компании лицензий.

Журналист РЗН. инфо обратился к руководителям и специалистам компаний-нарушителей с просьбой прокомментировать, насколько они согласны с оценкой, которую им дала жилинспекция и что изменится в их работе.

УК «Центр»:

«Мы продолжаем спокойно работать. Пусть власти принимают меры, которые считают нужными. А мы такие дома и дворы обслуживаем, особенно в районе Горрощи, за которые никто не возьмется».

Компания обслуживает 90 многоквартирных домов в Советском районе Рязани, до 2018 года находившихся в ведении ЖЭУ № 20. В 2020 году, по данным федерального информационного портала «Мой ЖКХ», была оштрафована 1 раз, в 2021 году — 3 раза.

ООО «Зеленая Роща»:

«Проверки у нас были. С претензиями разберутся инженеры и юристы. Сейчас мы работаем, как и работали».

Компания обслуживает 88 домов, почти все в Железнодорожном районе, в 2020 году претензий к ней не было, в 2021 году заплатила 2 штрафа. При этом учредитель «Зеленой Рощи» Игорь Гаврилин руководит и другими УК в Рязани.

ЖКО «Соколовка»:

«Наши работники делают все, что могут, чтобы выполнить обязательства перед жителями».

Компания управляет 52 домами в рязанском поселке Соколовка. В 2020 году работала безупречно, в 2021 году ее оштрафовали 2 раза.

МПМК № 3:

«Пусть городские власти думают о штрафах и лицензиях. Мы боремся со снегом и сосульками. Работаем больше, чем обычно».

Компания обслуживает 53 дома в Дашково-Песочне. Так же как и ЖКО «Соколовка», ее возглавляет депутат Рязанской гордумы Виталий Трубицын. В 2020 году они уже платили 3 штрафа, в 2021 году — 1 штраф.

УК «Фаворит»:

«Мы работаем больше обычного. Видите, сколько дней снегопад не стихал. Наш главный инженер, например, весь день провел на участках».

Компания обслуживает 132 дома, в основном в поселке Шлаковый (бывшие дома ЖЭУ № 18), районе Театральной площади и в Горроще. В 2020 году контролеры были ей довольны, в 2021 году наложили 2 штрафа.

ООО «Либер»:

«У нас все как обычно».

Компания обслуживает 43 дома, как в поселке Южный, так и в центре города. За 2021 год была оштрафована 5 раз, хотя до этого три года сообщений о штрафах не было.

ООО «ЖЭУ-21»:

«Сейчас работы так много, что некогда следить за новостями. Никаких санкций к нам не применяли».

Компания обслуживает 12 домов между Театральной площадью и микрорайоном Кальное. В 2020 году оштрафована 2 раза, в 2021 году 3 раза.