Госжилинспекция назвала управляющие компании, которые плохо чистят снег в Рязани
После поручения губернатора инспекция провела 863 проверки и выявила 232 нарушения.
Госжилинспекция назвала управляющие компании, которые плохо чистят снег в Рязани. Список озвучил во вторник, 18 января, начальник Госжилинспекции Геннадий Шмидт на заседании правительства.
После поручения губернатора инспекция провела 863 проверки и выявила 232 нарушения.
«Подготовлены на 45 управляющих компаний материалы о привлечении к административной ответственности на общую сумму 11 млн 250 тысяч рублей», — отметил чиновник.
Среди нарушителей:
- УК Центр;
- ООО «Зеленая Роща»;
- ЖЭУ-21;
- рязанская МПМК № 3;
- УК «Фаворит»;
- ЖКО Соколовка;
- ООО «Либер».
Шмидт добавил, что юристы Госжилинспекции изучают судебные практики по лишению лицензий УК.
Николай Любимов поддержал эту идею, предложив «беспощадно это делать».