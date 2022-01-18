\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-13°
Чтв, 20
-10°
ЦБ USD 76.33 0.29 19/01
ЦБ EUR 87.02 0.16 19/01
Нал. USD 75.7 / 77.20 16:27
Нал. EUR 86.61 / 87.90 16:27
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
4 762
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 042
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 109
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
25 679
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Госжилинспекция назвала управляющие компании, которые плохо чистят снег в Рязани
После поручения губернатора инспекция провела 863 проверки и выявила 232 нарушения.

Госжилинспекция назвала управляющие компании, которые плохо чистят снег в Рязани. Список озвучил во вторник, 18 января, начальник Госжилинспекции Геннадий Шмидт на заседании правительства.

После поручения губернатора инспекция провела 863 проверки и выявила 232 нарушения.

«Подготовлены на 45 управляющих компаний материалы о привлечении к административной ответственности на общую сумму 11 млн 250 тысяч рублей», — отметил чиновник.

Среди нарушителей:

  • УК Центр;
  • ООО «Зеленая Роща»;
  • ЖЭУ-21;
  • рязанская МПМК № 3;
  • УК «Фаворит»;
  • ЖКО Соколовка;
  • ООО «Либер».

Шмидт добавил, что юристы Госжилинспекции изучают судебные практики по лишению лицензий УК.

Николай Любимов поддержал эту идею, предложив «беспощадно это делать».