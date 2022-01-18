Госжилинспекция назвала управляющие компании, которые плохо чистят снег в Рязани

После поручения губернатора инспекция провела 863 проверки и выявила 232 нарушения.

Госжилинспекция назвала управляющие компании, которые плохо чистят снег в Рязани. Список озвучил во вторник, 18 января, начальник Госжилинспекции Геннадий Шмидт на заседании правительства.

После поручения губернатора инспекция провела 863 проверки и выявила 232 нарушения.

«Подготовлены на 45 управляющих компаний материалы о привлечении к административной ответственности на общую сумму 11 млн 250 тысяч рублей», — отметил чиновник.

Среди нарушителей:

УК Центр;

ООО «Зеленая Роща»;

ЖЭУ-21;

рязанская МПМК № 3;

УК «Фаворит»;

ЖКО Соколовка;

ООО «Либер».

Шмидт добавил, что юристы Госжилинспекции изучают судебные практики по лишению лицензий УК.

Николай Любимов поддержал эту идею, предложив «беспощадно это делать».