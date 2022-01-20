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Прокуратура проверила Рязанский цирк после падения гимнастки с высоты
Инцидент произошел 9 января.

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку после инцидента с падением гимнастки с высоты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным органа в воскресенье, 9 января, в 13:20 в Рязанском цирке во время представления в номере «Воздушные полотна» при спуске вниз девушка подняла вверх обмотанные полотном руки, выскользнула и упала с высоты 3-4 метров на манеж. В результате она получила тяжелую травму.

Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства. Она внесла представление об устранении нарушений. На генерального директора цирковой компании «Журавли» завели административное дело. Материалы направлены в Гострудинспекцию.