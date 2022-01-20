Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени не признал вину

Мужчина рассказал, что преступления не совершал, а признательные показания давал под давлением.

Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки Виталий Бережной не признал вину. Об этом в четверг, 20 января, он заявил журналистам .

Мужчина рассказал, что преступления не совершал, а признательные показания давал под давлением. Ранее Бережной подал заявление о возбуждении уголовного дела о превышении сотрудниками УМВД полномочий в Ленинский районный суд Тюмени. Однако суд отказал в возбуждении дела, а адвокат обвиняемого подал жалобу.

В заседании очно участвовал и сам обвиняемый. Он утверждал, что признательные показания на предварительном следствии давал под давлением, в том числе полицейские якобы пытали его током.

«На всем протяжении следственных действий противоправные действия оказывались на меня сотрудниками полиции… Ничего такого я не делал, в чем меня обвиняют», — заявил Бережной.

Бережной обвиняется в изнасиловании убийстве восьмилетней девочки. 30 июня 2021 года Настя Муравьева ушла из дома на улице Строителей на прогулку и не вернулась. В августе того же года ее тело нашли в пакете на берегу озера.