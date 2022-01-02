Жириновский предложил запретить ночные поездки после ДТП с автобусом под Рязанью

После смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

После смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

«Под Рязанью разбился автобус, пятеро погибли. И опять это ночной автобус. Все случилось примерно в 5 часов утра, и наверняка водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами», — написал Жириновский в Telegram .

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 21 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.