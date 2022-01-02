Выживший в ДТП с автобусом под Рязанью рассказал об аварии

Пострадавший в аварии с автобусом в Скопинском районе рассказал о первых минутах после столкновения автобуса с опорой моста. Видео опубликовали «Известия».

Пострадавший в аварии с автобусом в Скопинском районе рассказал о первых минутах после столкновения автобуса с опорой моста в воскресенье, 2 января. Видео опубликовали «Известия».

Жумабай Кусманов госпитализирован с травмой головы. В момент аварии он спал. Пассажир проснулся от резкого удара по голове.

«В момент аварии я спал. Очнулся от удара по голове, и ногу зажало. Лицо облило что-то горячее, подумал, что это кровь. Сначала я потерял память, ничего не помнил. Потом минуты две посидел, пришел в себя. Электрооборудование отключилось, темно, паника», — рассказал пострадавший.

По словам Кусманова, он ехал транзитом с работы в Москве домой в Волгоград. Он отметил, что водитель не превышал скорость — ехал 60-70 км/ч.

В пути, по словам пассажира, у водителя практически постоянно работали дворники, так как шел снег.

«Видимость плохая, скорее всего, была», — предположил мужчина.

Главврач больницы в Скопинском районе сообщил, что сейчас в медучреждении находятся 10 пострадавших. Трех тяжело пострадавших транспортировали в больницу в Рязани.

«Всего поступило в приемное отделение 22 человека с ДТП, из них 9 прошли амбулаторное лечение и 13 были госпитализированы. Трое прошли в тяжелом состоянии, прошли через реанимацию, они стабилизированы, выполнены экстренные хирургические вмешательства. Транспортированы санитарным транспортом в Областную клиническую больницу в Рязань. У нас остается 10 человек», — рассказал главврач Скопинского ММЦ Николай Егоров.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.