Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Рязанью, мог уснуть за рулем

Смертельное ДТП под Рязанью произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Смертельное ДТП под Рязанью произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения, но некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.