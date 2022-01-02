Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Рязанью, мог уснуть за рулем
Смертельное ДТП под Рязанью произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Смертельное ДТП под Рязанью произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения, но некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе.
Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.
Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.