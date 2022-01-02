Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью. Об этом сообщает региональная опергруппа.

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью. Об этом сообщает региональная опергруппа.

Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий находится в Скопинском ММЦ. По его словам, три человека сейчас в реанимационном отделении, двоим делают операции. На данный момент госпитализировано 10 человек, из них двое детей 2007 и 2011 года рождения. Оба ребенка в удовлетворительном состоянии.

На месте аварии в Скопинском районе работает первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова. По ее словам, по поручению Губернатора Николая Любимова в регионе оперативно предприняты все меры для устранения последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.

«Все службы сработали грамотно и оперативно. Пункт временного размещения организован в Вослебовской средней школе, сейчас там находится 17 человек. Людям предоставлено горячее питание. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в Скопинском ММЦ», — отметила Рослякова.

В связи с ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего в Скопинском районе Рязанской области, на базе МЧС России открыта горячая линия. Обратиться можно по номеру телефона: 8-800-775-17-17.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.