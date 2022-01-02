Причинами смертельного ДТП с автобусом под Рязанью могли стать гололед и усталость водителя

Сильный гололед спровоцировал смертельное ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб, развернутый на месте ЧС.

Сильный гололед спровоцировал смертельное ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на оперштаб, развернутый на месте ЧС.

По словам собеседника агентства, водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и допустил столкновение с опорой.

Однако по данным пресс-службы ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, на момент аварии проезжая часть влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов, проезжая часть влажная, не скользкая, обработана противогололедным составом. По данным системы ГЛОНАСС, которой снабжена вся техника, работающая на федеральных трассах, участок был обработан противогололедным составом за полчаса до ДТП.

Дорожники ликвидировали последствия аварии. Автобус отбуксирован на стоянку, проезжая часть расчищена. Движение обеспечено в штатном режиме.

Еще одной вероятной причиной ДТП называют усталость водителя. В ГИБДД сообщили, что водитель автобуса вышел в рейс уставшим. Утомленное состояние мужчины поставило под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Последние данные о пострадавших: травмы различной степени тяжести получили 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.