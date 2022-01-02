Пассажирка попавшего в ДТП автобуса под Рязанью рассказала об аварии

Пассажирам автобуса, влетевшего в опору моста под Рязанью, пришлось ломать окно, чтобы выбраться из салона. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из пострадавших в смертельной аварии.

Пассажирам автобуса, влетевшего в опору моста под Рязанью, пришлось ломать окно, чтобы выбраться из салона. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из пострадавших в смертельной аварии.

«Все произошло очень быстро, все спали. Двери мы не могли открыть, нам пришлось ломать окно», — рассказала женщина.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Автобус врезался в опору моста. Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.