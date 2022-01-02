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Опубликован список погибших в ДТП с автобусом в Скопинском районе
Telegram-канал «112» опубликовал список погибших в ДТП с автобусом Москва — Астрахань, въехавшим в опору моста на трассе М6 в Рязанской области.

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших в ДТП с автобусом Москва — Астрахань, въехавшим в опору моста на трассе М6 в Рязанской области.

В списке погибших пять человек: Анастасия М. 1991 года рождения, Алла Т. 1969 года рождения, Рашид С. 1977 года рождения, Полина Д. 1999 года рождения и водитель Павел Т. 1974 года рождения.

По данным источника, есть шестой погибший, личность которого устанавливается. По официальным данным, жертв пять.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Последние данные о пострадавших: травмы различной степени тяжести получили 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.