Опубликован список погибших в ДТП с автобусом в Скопинском районе

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших в ДТП с автобусом Москва — Астрахань, въехавшим в опору моста на трассе М6 в Рязанской области.

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших в ДТП с автобусом Москва — Астрахань, въехавшим в опору моста на трассе М6 в Рязанской области.

В списке погибших пять человек: Анастасия М. 1991 года рождения, Алла Т. 1969 года рождения, Рашид С. 1977 года рождения, Полина Д. 1999 года рождения и водитель Павел Т. 1974 года рождения.

По данным источника, есть шестой погибший, личность которого устанавливается. По официальным данным, жертв пять.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Последние данные о пострадавших: травмы различной степени тяжести получили 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.