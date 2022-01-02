Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью лишился ног

Специалисты рязанского Центра медицины катастроф выехали за получившими тяжелые травмы пассажирами автобуса Москва — Астрахань, попавшего в аварию утром в воскресенье. Пассажир лишился конечностей, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Специалисты рязанского Центра медицины катастроф выехали за получившими тяжелые травмы пассажирами автобуса Москва — Астрахань, попавшего в аварию утром в воскресенье. Пассажир лишился конечностей, сообщил « Интерфаксу » информированный источник.

Он уточнил, что тяжелые травмы получили три человека. Самая тяжелая — у пассажира, получившего ампутацию нижних конечностей.

Сейчас все тяжело пострадавшие находятся в реанимационном отделении Скопинского межрайонного медцентра, они в сознании. Планируется, что примерно к 15:00 они будут доставлены в Рязань.

Еще девять человек госпитализированы с различными травмами в хирургическое отделение больницы, их жизнь вне опасности.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.