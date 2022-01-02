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До смертельного ДТП под Рязанью автобус попал в еще одну аварию
Стало известно, что до смертельного ДТП под Рязанью автобус попал в еще одну аварию. Об этом пассажирка автобуса Москва — Астрахань рассказала корреспонденту издательства «Пресса».

Стало известно, что до смертельного ДТП под Рязанью автобус попал в еще одну аварию. Об этом пассажирка автобуса Москва — Астрахань рассказала корреспонденту издательства «Пресса».

«Я ехала из Москвы к маме, в Астрахань, — рассказала Татьяна. — И у нас как-то сразу не заладилась поездка. Мы попали в ДТП с легковушкой, прошло по касательной, нас не сильно задело, а легковушка больше пострадала. 4 часа ждали, пока все урегулируют. Потом водитель стал нагонять упущенное время, ехал очень быстро. Нас даже потряхивало на ухабах, люди стали возмущаться, и он сбавил скорость. Потом все уснули. А проснулась я скорее от удара. Поняла, что выпала с сиденья в проход и потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела рядом мужчину, у которого все лицо в крови было, девушку пострадавшую, снова потеряла сознание. Потом очнулась, молодые ребята выпрыгнули через окно, вызвали МЧС. Когда все службы приехали, начали кого в больницу, кого куда. Некоторых из автобуса „вырезали“ спасатели. Страшно все это. Но слава Богу, что я жива».

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.