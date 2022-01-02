Бастрыкин отреагировал на ДТП с пятью погибшими в Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Дмитрию Маликову доложить о проверке после смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Дмитрию Маликову доложить о проверке после смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки по указанию главы ведомства поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, после ДТП с пятью погибшими было возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.