Автобус, врезавшийся в опору моста под Рязанью, следовал в Астрахань

Рейсовый автобус, который попал в ДТП с пятью жертвами, передвигался через Рязанскую область транзитом по маршруту Москва — Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рейсовый автобус, который попал в ДТП с пятью жертвами, передвигался через Рязанскую область транзитом по маршруту Москва — Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На месте ДТП находится врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Юрьевич Григорьев.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.