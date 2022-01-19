В Рязани на улице Введенской застрявшую в снегу фуру пытался вытащить водитель «Нивы»

Кадры в среду, 19 января, РЗН. инфо прислали очевидцы.

В Рязани на улице Введенской водитель «Нивы» пытался вытащить фуру, застрявшую в снегу. Кадры в среду, 19 января, РЗН. инфо прислали очевидцы.

На видео автомобиль на тросу тянет фуру, застрявшую в снегу. После непродолжительного времени транспортное средство все же удалось вытащить.

Напомним, ранее рязанцы писали обращения с просьбой почистить улицу Введенскую от снега. Однако, со слов жильцов, за всю зиму они не видели ни сотрудников управляющей компании, ни подрядчика. Тогда они скинулись и наняли трактор, чтобы убрать снег с улицы. После этого мэрия ответила на обращения рязанцев и отчиталась о проделанной работе.