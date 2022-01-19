В Песочне рязанка сломала руку, поскользнувшись на льду

Ранее в центре Рязани мужчина упал и сломал ногу.

В Песочне рязанка сломала руку, поскользнувшись на льду. Об этом в среду, 19 января, РЗН. инфо сообщил очевидец.

По его словам, инцидент случился вблизи торгового центра «Европа» на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Женщина шла к остановке, поскользнулась и сломала руку.

«Тропинка представляет собой месиво из льда, грязи и снега. К свиньям лучше отношение, чем к людям нашего города», — написал очевидец.

Ранее в центре Рязани мужчина упал и сломал ногу.