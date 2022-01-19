В центре Рязани мужчина сломал ногу, поскользнувшись на льду

Инцидент произошел на проезде Завражного.

В Рязани мужчина поскользнулся и сломал ногу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на проезде Завражного в среду, 19 января.

По информации из видео, мужчина упал на гололеде и сломал ногу. Ему вызвали «скорую», однако врачи не приехали и в течение 20 минут. Все это время пострадавший лежал на земле.

«Никакие службы в администрации не отвечают. И экстренный вызов не отвечает», — отметила очевидец события.