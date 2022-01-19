В Новосибирске 11-летнему мальчику стало плохо после курения электронной сигареты

Инцидент произошел в понедельник, 17 января.

В Новосибирске 11-летнему мальчику стало плохо после курения электронной сигареты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное СУ С. К. России .

«Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск … проводится доследственная проверка по факту отравления 11-летнего мальчика неустановленным веществом», — указано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 17 января, на остановке «улица Одоевского». Мальчик покурил вейп и он почувствовал недомогание. Свидетели произошедшего вызвали «скорую», подростка госпитализировали. На данный момент пострадавший лечится дома.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подросток погиб после курения вейпа. Позднее с инициативой запрета продажи устройств высказались депутаты Госдумы.