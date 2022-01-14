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В России могут запретить продажу вейпов
Разработку законопроекта начали депутаты Госдумы Нилов, Свищев и Диденко.

В России могут запретить продажу вейпов. Работу над законопроектами начали депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Алексей Диденко, пишет ТАСС.

Как написал Нилов в своем telegram-канале, поправки внесут в «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после курения вейпа умер 12-летний подросток.