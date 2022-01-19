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Рязанская полиция ищет свидетелей смертельной аварии на улице Прижелезнодорожной
ДТП произошло в субботу, 15 января.

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельной аварии на улице Прижелезнодорожной. Об этом пишет сайт регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 15 января, примерно в 11:05, в районе дома № 52а по улице Прижелезнодорожной. По предварительным данным, 70-летний житель Рязанского района на ВАЗ-2108 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в Audi A6, за рулем которого был 32-летний мужчина.

В результате аварии погиб 58-летний пассажир ВАЗ.

Тем, кто что-то знает об аварии, просят сообщать по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.