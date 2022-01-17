Опубликованы фото с места смертельной аварии на улице Прижелезнодорожной

В ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗ-2108». Позже 58-летний пассажир умер в больнице.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП на улице Прижелезнодорожной.

Авария произошла в субботу, 15 января, в 11:00 около дома № 52-а.

70-летний житель Рязанского района на «ВАЗ-2108» не справился с управлением и столкнулся с Audi A6, за рулем которой был 32-летний рязанец.

Водителя и 58-летнего пассажира отечественной легковушки доставили в больницу.

Позже пассажир умер от полученных травм.