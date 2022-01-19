Председателя СПК «Ряжский Агроцентр» пытались обвинить в самовольном захвате власти

Вопрос о возможных противоправных действиях руководства СПК подняли в интернет-издании «Версия» в ноябре прошлого года. Оно же и обратилось в правоохранительные органы.

Правоохранительные органы опровергли заявление о рейдерском захвате крупнейшего рязанского сельхозпредприятия. Об этом сообщает «Областная Рязанская Газета». По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проведена проверка по факту возможного рейдерского захвата одного из крупнейших сельхозпредприятий региона СПК «Ряжский Агроцентр».

Вопрос о возможных противоправных действиях руководства СПК подняли в интернет-издании «Версия» в ноябре прошлого года. Оно же и обратилось в правоохранительные органы.

СПК «Ряжский Агроцентр» — это многопрофильное предприятие, расположенное в Ряжском районе. Площадь сельхозугодий около 12 тыс. га. Со дня его основания предприятием руководил Александр Нечаев. В ноябре 2020 года он скончался. На общем собрании собственников новым председателем был избран его сын — Александр Нечаев-младший.

После избрания нового председателя свои требования на активы и управление предприятием предъявили некие «заинтересованные лица», которые и пустили слух о рейдерском захвате и экономическом упадке «Ряжского Агроцентра» при новом председателе.

Как сообщает «Областная Рязанская Газета», данные лица связаны с криминальным авторитетом Геннадием Ломакиным по кличке «Цыган», который умер в 2019 году.

В ходе проверки правоохранительными органами Александра Нечаева вызывали в Следственный комитет, ФСБ, прокуратуру, ОБЭП. Им были даны разъяснения по всем вопросам и представлены все необходимые документы. Противоправные действия со стороны руководства предприятия не выявлены. Проверки прекращены.

По имеющейся у издания информации, на данный момент СПК «Ряжский Агроцентр» вовсе не находится в состоянии упадка. Наоборот активно развивается.