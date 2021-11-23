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Главе СК доложат о возможном рейдерском захвате рязанского предприятия
Речь идет о «Ряжском агроцентре».

Глава С. К. России Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского следственного управления Владимиру Никешкину доложить об обстоятельствах возможного рейдерского захвата предприятия в Ряжском районе. Об этом сообщила пресс-служба федерального следкома в понедельник, 22 ноября.

По информации ведомства, Бастрыкину доложат об обстоятельствах случившегося, о возможных мошеннических действиях в отношении собственников предприятия, а также о роли правоохранителей, которые, по словам граждан, бездействуют.

Речь идет о предприятии «Ряжский агроцентр». Издание «Наша версия» сообщило о том, что родственники умершего в 2020 году председателя А. О. Александра Нечаева отстранили от управления троих собственников. Этим они доводят завод до банкротства.

По данным «Нашей версии», стоимость активов «Ряжского агроцентра» — около 1 миллиарда рублей.