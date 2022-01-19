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В России операторы сотовой связи поднимут цены на старые тарифы
Изменение стоимости услуг объясняют ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков.

В России операторы сотовой связи поднимут цены на старые тарифы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что «Вымпелком» поднимет стоимость архивных тарифов на 10%. «МегаФон» и Tele2 планируют повышение цен с февраля 2022 года. МТС в начале года уже уведомила своих абонентов о подорожании старых тарифов на 60 рублей.

В пресс-службе «Вымпелкома» объяснили изменение стоимости услуг ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин рассказал, что повышением стоимости старых тарифов операторы стимулируют абонентов переходить на новые услуги. Они могут быть дешевле старых, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя становится выше.

«Как правило, операторы смотрят друг на друга и не решаются повысить цены первыми среди конкурентов, но МТС как самый крупный оператор может себе это позволить», — добавил аналитик.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы перестали подключать к безлимитному интернету новых абонентов.