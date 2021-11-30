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В России мобильные операторы перестали подключать к безлимитному интернету новых абонентов
Эксперт отметил, что операторам невыгодны безлимитные тарифы, так как они не приносят дополнительный доход.

В России мобильные операторы перестали подключать к безлимитному интернету новых абонентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы операторов.

Операторы связи «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» МТС и Tele2 отключили для новых абонентов опцию безлимитного интернета. Сообщается, что на действующих тарифах опция сохранится.

В «Мегафоне» отметили, что потребности абонентов закрывают условия новых тарифов, где не надо платить за безлимитный трафик.

В Tele2 добавили, что в последнее время спрос на безлимиты не наблюдают.

В компании «Билайн» провели исследование и выяснили, что большинство клиентов используют не более 50 гигабайт интернета в месяц, а 70 процентов укладываются в 20 гигабайт и менее.

Глава TelecomDaily Денис Кусков сообщил ТАСС, что операторы уже не первый раз борются с безлимитными тарифными планами. По его словам, несколько лет назад безлимитные тарифы уже убирали, но потом вернули обратно из-за новой волны конкуренции за абонентов.

Кусков отметил, что операторам невыгодны безлимитные тарифы, так как они не приносят дополнительный доход, а пользователи, качающие данные из интернета, перегружают сеть.