На Первом канале рассказали историю мальчика, потерявшего конечности в ДТП под Скопином

Историю мальчика показали в программе «Доброе утро».

На Первом канале рассказали историю мальчика, потерявшего конечности в ДТП под Скопином. Сюжет вышел в среду, 19 января, на федеральном телеканале.

Историю мальчика показали в программе «Доброе утро». Влада Синилкина показали с протезами на ногах и руке. Как отметили в передаче, на протезы ребенку «собирали всей страной».

«На Новый год я загадывал, что уезжал я на коляске, а приезжаю к маме ногах. И это сбылось», — рассказал мальчик в сюжете.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.