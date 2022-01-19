Мэрия отчиталась очищенной улицей, которую убрали жильцы

Рязанка написала обращение к горадминистрации с просьбой почистить от снега улицу Введенскую.

Рязанская администрация отчиталась, что почистила от снега дорогу на улице Введенской. Информация об этом в среду, 19 января, появилась на портале Госуслуги.

Рязанка написала обращение к горадминистрации с просьбой почистить от снега улицу Введенскую.

«Добрый день! Прошу почистить от перекрестке улица Полевая/Ввведенская. Полевую до медчасти МВД и улицу Введенскую до железной дороги», — написано в обращении.

В ответ на обращение горадминистрация прислала письмо, что обращение рассмотрели и работы по расчистке от снега выполнены.

Однако работы выполнили сами рязанцы, наняв за собственный счет трактор.