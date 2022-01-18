Вирусолог заявил, что в течение двух недель большинство россиян переболеет омикроном

В ближайшие дни ожидается пик заболеваемости, а затем волна заражения пойдет на спад.

Вирусолог заявил, что большинство россиян переболеет омикроном в течение двух недель. Об этом эксперт сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог Александр Лукашов рассказал, что в ближайшие дни ожидается пик заболеваемости, а затем волна заражения пойдет на спад. Также он сообщил, что прогнозируется в разы меньше смертей от нового штамма.

Лукашов отметил, что распространение нового штамма не предотвратят новые локдауны.

«В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости. Сегодня введение локдауна — не самая очевидная мера. Сейчас от коронавируса умирают сотни и тысячи людей, если даже в пять и десять раз людей будет умирать от омикрон-штамма меньше, то все равно это большое число смертей», — сказал эксперт.

Ранее эксперты из института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета спрогнозировали пик заболеваемости омикроном в России на 22 января.