Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости омикроном в России на конец января

Пик заболеваемости может произойти 22 января, а 5 февраля это будет видно по официальной статистике.

Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости омикроном в России на конец января. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета.

Исследователи сообщили, что пик заболеваемости может произойти 22 января, а 5 февраля это будет видно по официальной статистике. Также на пике пятой волны ковида количество заболевших в сутки в России может вырасти до 85 700.

По данным федерального оперштаба за сутки, 16 января, в России выявили 29 230 новых случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных коронавирусом в России стал увеличиваться с 7 января, тогда как до этого снижался.

По данным института показателей и оценки здоровья, пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года.