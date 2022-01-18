В рязанских маршрутках появились объявления с напоминанием о подорожании проезда

Об увеличении стоимости проезда рязанцам официально сообщили в конце декабря 2021 года.

В рязанских маршрутках появились объявления с напоминанием о подорожании проезда. Фото разместили очевидцы в соцсетях во вторник, 18 января.

Напомним, об увеличении стоимости проезда рязанцам официально сообщили в конце декабря 2021 года. В общественном транспорте проезд подорожал с 1 января. В марштрутках — с 1 февраля 2022 года.