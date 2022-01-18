Песков высказался о введении локдауна по всей России

Ранее Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленный режим работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали вопрос о введении локдауна на территории страны из-за распространяющегося штамма коронавируса «омикрон». Об этом передает Life .

По словам Пескова, об ограничениях в масштабах всей страны речи не идет.

«Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей», — объяснил журналистам пресс-секретарь президента России.

Ранее Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленный режим работы.