Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленный режим работы

Заявление Мишустин сделал на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы. Об этом передает РИА Новости .

Заявление Мишустин сделал на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что нужно снизить нагрузку на медучреждения и «там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу».

«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — сказал председатель правительства.

Он попросил работодателей обратить внимание на тестирование сотрудников, которые перешли на «удаленку». Также он отметил, что на местах надо создать «максимально безопасные условия».