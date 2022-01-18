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Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленный режим работы
Заявление Мишустин сделал на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы. Об этом передает РИА Новости.

Заявление Мишустин сделал на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что нужно снизить нагрузку на медучреждения и «там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу».

«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — сказал председатель правительства.

Он попросил работодателей обратить внимание на тестирование сотрудников, которые перешли на «удаленку». Также он отметил, что на местах надо создать «максимально безопасные условия».