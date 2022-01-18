На заводе «Техно» реконструируют очистные сооружения

Капитальный ремонт на заводе пройдет с января по март 2022 года. Акцент сделают на работе с очистным оборудованием, в том числе с установками очистки атмосферных выбросов.

В Рязани на заводе «Техно» реконструируют очистные сооружения. Об этом сообщили на предприятии.

Капитальный ремонт на заводе пройдет с января по март 2022 года. Акцент сделают на работе с очистным оборудованием, в том числе с установками очистки атмосферных выбросов.

Проект реализуется при участии Рязанского государственного радиотехнического университета.

Капремонт затронет также ключевые производственные мощности и здание цеха. Инвестиции компании «Технониколь» составят 167 млн рублей.

Новый директор предприятия Евгений Дивущак, назначенный в конце 2021 года отметил, что капремонт позволит отвечать всем требованиям к современному производственному процессу, в том числе к его экологической безопасности.

Во время капремонта акцент сделают на повышении работоспособности очистного оборудования, его эффективности. Планируется обновить установки для очистки газов от вагранки — печи для расплава базальтового сырья, из которого изготавливают каменную вату. Отмечается, что это повысит степень очистки ваграночных газов до 98% и снизит углеродный след на 10%.

На заводе модернизируют систему отведения газов от печи. На ее основании спроектировали новую систему отведения газов для третьей производственной линии.

На предприятии рассказали, что система улучшит рассеивание отходящих газов и поможет ликвидировать один источник выбросов в атмосферу, что благоприятно скажется на состоянии воздуха. Запуск системы ожидается в третьем квартале 2022 года.

Также завод продолжит усиливать меры по повышению экологической безопасности.

В 2022 году завершится установка дополнительной системы ожига отходящих газов камеры полимеризации на третьей производственной линии. Отмечается, что этот проект увеличит степень очистки атмосферных выбросов от камеры полимеризации до 95%.

Напомним, по итогам проверки на заводе «Техно» нашли не только превышение нормативов предельно допустимых выбросов, но и нарушение правил эксплуатации установок очистки газов вкупе с недостоверными данными производственного экологического контроля.