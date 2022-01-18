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Любимов пригрозил чиновникам увольнением из-за уборки снега в Рязани
Политик потребовал создать графики и планы по уборке снега в областном центре и публиковать их на сайте мэрии и в соцсетях.

Николай Любимов пригрозил чиновникам увольнением из-за уборки снега в Рязани. Губернатор вновь раскритиковал уборку улиц в областном центре на заседании правительства во вторник, 18 января.

Любимов заявил, что недовольство людей только растет. Он напомнил, что ранее давал поручения разобраться с уборкой улиц в Рязани для мэрии, Госжилинспеции и ЦУРа.

«Если я даю поручения мэрии, это не значит, что только Елена Борисовна должна выходить с лопатой в свой день рождения. У меня вопросы к Борису Ясинскому… Я не вижу вашу работу, как зама курирующего благоустройство города», — заявил глава региона.

Политик потребовал создать графики и планы по уборке снега в областном центре и публиковать их на сайте мэрии и в соцсетях.

«Мне нужен убранный город, а не отчет… Всегда кто-то мешает [убирать снег]… Как мне говорит Евгений Анатольевич, профильный зам, который отвечает за уборку города, за нее отвечает. Это что за дурь такая? Мне нужен результат. Убранный город… Давайте в конце концов в этом году покажем людям хороший результат, а не будем говорить, что что-то мешает, — заявил Любимов. — Покажите эту работу, либо кадровые решения соответствующее обеспечьте. По другому я спрашивать больше не буду».

ЦУР рассказал губернатору, что по сравнению с новогодними праздниками, число жалоб увеличилось в два раза. Отмечается, что подавляющее большинство комментариев — негативные.

Мэр Рязани Елена Сорокина подчеркнула, что критика справедлива. «Понимаем, что не справляемся», — отметила Сорокина.

Ранее Госжилинспекция назвала управляющие компании, которые плохо чистят снег в Рязани.