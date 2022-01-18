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Экспертиза не выявила яда, которым обрабатывали магазин, в крови отравившихся арбузом
В сентябре 2021 года 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались при странных обстоятельствах. Следователи предположили, что члены семьи отравились арбузом, который купили в ближайшем «Магните».

Экспертиза не нашла в крови у погибших бабушки и ее внучки яда, которым обрабатывали магазин. Об этом во вторник, 18 января, сообщил telegram-канал Mash.

В сентябре 2021 года 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались при странных обстоятельствах. Следователи предположили, что члены семьи отравились арбузом, который купили в ближайшем «Магните». Через несколько дней Роспотребнадзор заявил, что в ягоде обнаружили следы этиленгликоля — вещества, которое входит в состав яда для насекомых. Полиция арестовала 39-летнего дезинсектора Антона Котова.

По словам адвоката Андрея Сергеева, повторная экспертиза показала, что смерть членов семейства произошла из-за отравления деструктивным ядом, который поразил печень и почки. Каким именно — выясняется.