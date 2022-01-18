Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей

В ночь на воскресенье, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Каждое место обеспечат специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами обогрева.