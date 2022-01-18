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Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей
В ночь на воскресенье, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Каждое место обеспечат специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами обогрева.

Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на воскресенье, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Каждое место обеспечат специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами обогрева.

Список мест купания на крещение:

  • Троицкое с/п, с. Троица р. Тысья
  • Лакашинское с/п, озеро Лакаш
  • Панинское с/п, д. Агломазово, купель закрытого типа
  • Кирицкое с/п, река Кирицы
  • Ижевское с/п, с. Ижевское озеро Ижевское
  • г. Спасск, Спасский затон
  • 7 км. от д. Спешнево в сторону р. п Ухолово Крещено-Гаи (купель)
  • 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал. Невский в с. Нижний Якимец (купель)
  • г. Новомичуринск р. Проня спасательная станция
  • р/п Пронск купель на «Святом источнике»
  • с. Тырново пруд Радбиж
  • с. Свищевка, источник обливания (первая купель)
  • с. Свищевка, источник обливания (вторая купель)
  • с. Токмаково, Токмаковский родник (купель)
  • Потапьевское сельское поселение, с. Потапьево р. Пет
  • Муниципальное образование — Демушкинское сельское поселение, с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель)
  • Муниципальное образование — Малостуденецкое сельское поселение, с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель)
  • Муниципальное образование Трудолюбовское сельское поселение, н.п. Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс Воскресение (купель)
  • г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель)
  • с. Печерниковские Выселки, помещение (крытая купель) св. источника «Гришава»
  • п. Октябрьский р. Проня (ул.Клубная, за старым парком)
  • г. Михайлов р. Проня (городской пляж)
  • г. Ряжск, река Хупта
  • р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель)
  • Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель)
  • р.п. Ухолово, ул. Свободы на территории «Прощеного колодца» (купель)
  • с. Карабухино (купель)
  • с. Кривцы, Святой источник
  • с. Симакино, Святой источник
  • с. Ерахтур, Святой источник
  • с. Нармушаддь, Святой источник
  • Занино-Починковское сельское поселение, Святой источник Троицкий
  • Солотча, женский монастырь (купель)
  • озеро Ореховое
  • Гребная база ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» в с. Шумашь
  • с. Вышгород оз. Отока
  • с. Пощупово, Ионнно-Богословский монастырь (купель)
  • с. Витуша, ул. Панферовка (купель)
  • с. Телятники, ул. Погореловка (купель)
  • р.п. Сараи, Маховое (купель)

Ранее рязанские педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям.