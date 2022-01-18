Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей
В ночь на воскресенье, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Каждое место обеспечат специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами обогрева.
Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ночь на воскресенье, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Каждое место обеспечат специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами обогрева.
Список мест купания на крещение:
- Троицкое с/п, с. Троица р. Тысья
- Лакашинское с/п, озеро Лакаш
- Панинское с/п, д. Агломазово, купель закрытого типа
- Кирицкое с/п, река Кирицы
- Ижевское с/п, с. Ижевское озеро Ижевское
- г. Спасск, Спасский затон
- 7 км. от д. Спешнево в сторону р. п Ухолово Крещено-Гаи (купель)
- 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал. Невский в с. Нижний Якимец (купель)
- г. Новомичуринск р. Проня спасательная станция
- р/п Пронск купель на «Святом источнике»
- с. Тырново пруд Радбиж
- с. Свищевка, источник обливания (первая купель)
- с. Свищевка, источник обливания (вторая купель)
- с. Токмаково, Токмаковский родник (купель)
- Потапьевское сельское поселение, с. Потапьево р. Пет
- Муниципальное образование — Демушкинское сельское поселение, с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель)
- Муниципальное образование — Малостуденецкое сельское поселение, с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель)
- Муниципальное образование Трудолюбовское сельское поселение, н.п. Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс Воскресение (купель)
- г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель)
- с. Печерниковские Выселки, помещение (крытая купель) св. источника «Гришава»
- п. Октябрьский р. Проня (ул.Клубная, за старым парком)
- г. Михайлов р. Проня (городской пляж)
- г. Ряжск, река Хупта
- р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель)
- Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель)
- р.п. Ухолово, ул. Свободы на территории «Прощеного колодца» (купель)
- с. Карабухино (купель)
- с. Кривцы, Святой источник
- с. Симакино, Святой источник
- с. Ерахтур, Святой источник
- с. Нармушаддь, Святой источник
- Занино-Починковское сельское поселение, Святой источник Троицкий
- Солотча, женский монастырь (купель)
- озеро Ореховое
- Гребная база ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» в с. Шумашь
- с. Вышгород оз. Отока
- с. Пощупово, Ионнно-Богословский монастырь (купель)
- с. Витуша, ул. Панферовка (купель)
- с. Телятники, ул. Погореловка (купель)
- р.п. Сараи, Маховое (купель)
Ранее рязанские педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям.