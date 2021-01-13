Педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям

Педиатр Нисо Одинаева рекомендует не купать детей до года, их организм еще не сформировал систему терморегуляции. Врач отметила, что детей до трех лет при желании можно обтереть водой.

Педиатры рассказали РИА Новости, как подготовить ребенка к крещенским купаниям. Так, перед началом купаний разогреться помогут прыжки, бег и растирания. Следует заранее подготовить место для переодевания, где будет коврик для ног, чтобы не стоять на льду.

После купаний медики рекомендуют растереть ребенка полотенцем, помочь ему надеть термобелье, дать горячий сладкий чай и отвезти в теплое место.

Педиатр Екатерина Гордеева посоветовала перед купаниями оценить состояние иммунитета ребенка. По ее словам, оптимальный возраст — после семи лет. Окунаться нельзя натощак или после плотного обеда.

Педиатр Нисо Одинаева рекомендует не купать детей до года, их организм еще не сформировал систему терморегуляции. Врач уточнила, что детей до трех лет при желании можно обтереть водой.

Также важно, чтобы во время купания рядом были взрослые.

Напомним, 19 января православные отмечают Крещение Господне, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.