В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение
Во второй половине дня, 17 января, а также ночью 18 января в Рязанской области ожидаются порывы ветра до 13-18 метров в секунду, метель.
Днем в понедельник, 17 января, в Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Во второй половине дня, 17 января, а также ночью 18 января в Рязанской области ожидаются порывы ветра до 13-18 метров в секунду, метель. Видимость на дороге ухудшится до 1000 метров и менее. Ожидаются гололед, налипание мокрого снега.