В Рязанской области ожидается сильный ветер
Порывы ветра могут достигать до 13-18 метров в секунду.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
В понедельник, 17 января, и ночью во вторник, 18 января, в Рязанской области ожидаются сильный ветер, налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед. Порывы ветра могут достигать до 13-18 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, единый номер вызова экстренных служб — 112, единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Рязанской области —